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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تنظيم لقاء للتعريف بمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات بالموانئ البحرية ACI

السفير عمر ابوعيش
السفير عمر ابوعيش

نظّم المكتب الوطني لتنفيذ اتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي لقاءً تعريفيًا بمنظومة التسجيل المُسبق للشحنات بالموانئ البحرية ACI، وذلك بمشاركة ممثلي مصلحة الجمارك المصرية والشركة المصرية لتكنولوجيا التجارة الإلكترونية MTS، وبحضور ممثلي بعثة الاتحاد الأوروبي وعدد من بعثات دول الاتحاد الأوروبي المعتمدة في مصر.


وأوضح السفير عمر أبو عيش، رئيس المكتب الوطني، أن اللقاء يهدف لتعريف الشركاء الأوروبيين بمنظومة التسجيل المُسبق التي تأتي اتساقًا مع الاستراتيجية المصرية للتحول الرقمي في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠، وبهدف تسهيل إجراءات الإفراج الجمركي وتقليل التكلفة والفترة الزمنية التي تستغرقها عملية الإفراج الجمركي.


تناولت ممثلة مصلحة الجمارك السيدة نسرين الغايات، الإطار القانوني المنظم لعمليات التسجيل واتساقه مع قواعد الجمارك المصرية ومنظمة التجارة العالمية. كما استعرض المهندس جمال قطب، المدير العام لشركة MTS، المنظومة الإلكترونية المعتمدة لتنفيذ هذه الآلية وكيفية عملها من خلال تطبيق نظام الشباك الواحد "نافذة" الذي يوفر منصة تجمع بين الجهات الحكومية المعنية والمصدرين والمستوردين، والتطوير المستمر لهذه المنصة لتفادي ما قد يعترض مستخدميها من عقبات بهدف توفير الوقت والتكلفة وضمان الشفافية وخلق بيئة صديقة لمجتمع الأعمال.

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