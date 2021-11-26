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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فيديو جراف

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

صدى البلد

ألقت الشرطة القبض على سيدة اتهمها عدة مواطنين  بالنصب عليها وجمعها مبلغ يتجاوز الثلاثة ملايين جنيه بحجة استثمارهم في مجال التغذية وتربية الدواجن والكتاكيت.

سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ملابسات ما تبلغ للإدارة من (6 مواطنين بمحافظة القاهرة) بشأن تضررهم من أحد السيدات لقيامها بتلقى مبالغ مالية منهم ودعوتهم لاستثمار أموالهم فى مجال تجارة الدواجن والمواد الغذائية ، وذلك بدعوى منحهم أرباح كبيرة ، والاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

عقوبة النصب والاحتيال 

واجه قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، جرائم النصب بعقوبات تصل إلي الحبس عامين، وذلك من خلال باب كامل متعلق بـ"النصب وخيانة الأمانة".

ووفقا للمادة (336) يُعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروات الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكاً له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة.

ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة البوليس مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

سيدة نصب كتاكيت مواطنين تنصب

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