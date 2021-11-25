في الجمعة البيضاء.. تخفيضات 50% على تذاكر مصر للطيران الدولية

أعلنت مصر للطيران، الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، عن إطلاق تخفيض 50 % على أسعار تذاكر رحلاتها الدولية من داخل مصر وخارجها على درجتي رجال الأعمال والسياحية.

ويمكن لعملاء مصر للطيران الاستفادة بالتخفيض عند شراء التذاكر يوم 26 نوفمبر 2021 والسفر في الفترة من ١ يناير حتى ١٥ مايو ٢٠٢٢، يأتي ذلك تزامنا مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء وبهدف منح عملائها أفضل العروض.

ويمكن أيضاً للعملاء الاطلاع على المزيد من العروض والمزايا التي تقدمها الشركة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني www.egyptair.com أو الاتصال بمركز الاتصالات التليفونية على 1717 من أي محمول أو 090070000 من أي خط أرضى أو زيارة أحد مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة والسفر في مصر وحول العالم.