انتخاب "الجروان" رئيسًا لمنتدى "باريس للسلام والتنمية"

انتخبت الجمعية العمومية لمنتدى باريس للسلام والتنمية، اليوم الخميس، أحمد بن محمد الجروان، رئيسًا للمنتدى.



جاء ذلك، بحضور أعضاء مجلس الإدارة ومشاركة عدد من النخب الإعلامية والأكاديمية والسياسية وقيادات من المجتمع المدني في فرنسا.



وتم إعلان "الجروان" رئيسًا لمنتدى باريس بإجماع الأعضاء خلال الاجتماع الذي عقد في باريس اليوم.



وقال الأعضاء المشاركون، إن انتخاب "الجروان" يمثل إضافة نوعية لقيادة المنتدى، بما يمثله من خبرات متراكمة وجهود متواصلة في تعزيز نشر قيم السلام والتسامح والتعايش في العالم.



وشددوا على حاجة المجتمع الدولي لرؤية جديدة نحو مواجهة التحديات التي تعيق الأمن والسلم والدوليين، وفتح آفاق أوسع نحو مزيد من التواصل واحتواء الأزمات الدولية والمشاركة بفعالية في بناء مجتمع عالمي آمن يسودة الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى المشاركة الفاعلة في عملية التنمية الشاملة.



ويعد منتدى باريس للسلام والتنمية، أحد أهم المنصات العالمية التي عملت منذ تأسيسها في العاصمة الفرنسية باريس في أكتوبر 2017، على نشر قيم السلام والتسامح ومواجهة التطرف من خلال تنظيم العديد من المؤتمرات والندوات الدولية مع صناع الرأي والنخب الاقتصادية والقانونية والسياسية والمجتمعية الفاعلة داخل أوروبا وخارجها.