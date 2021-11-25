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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

وزيرة الثقافة تتفقد أعمال ترميم مبنى أوبرا المنصورة

صدى البلد

تفقدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، والدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، مبنى أوبرا المنصورة بمحافظة الدقهلية، وذلك للوقوف على المستجدات المتعلقة بأعمال الترميم، بحضور المخرج هشام عطوة، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وعدد من أعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية بالوزارة والمحافظة.

رسالة تنويرية

وقالت وزيرة الثقافة، إن مشروع ترميم مبنى أوبرا المنصورة يُعد مشروعاً استراتيجياً للثقافة المصرية، وأضافت أنه تم الحرص على ترميم المبنى بالمواصفات الأثرية التي تعكس الهوية المصرية مع مزجها بطابع الحداثة، مشيرة إلى أن أعمال الترميم تجرى على قدم وساق لسرعة ضمه إلى منظومة العمل الإبداعى وخلال التفقد استمعت وزيرة الثقافة لشرح مراحل الترميم المتعددة للمبنى من المهندس المسئول بالشركة المنفذة والذي أوضح أن المرحلة الإنشائية الحالية شملت العديد من الأعمال منها تدعيم الحوائط الخارجية وإزالة بعض الحوائط والأسقف الداخلية المتهالكة وإعادة إنشائها، وإزالة البلكون وإعادة زاوية الميل لتحقيق زاوية رؤية أفضل، وإزالة الردم، وإيجاد مساحات تحت مدرج الجمهور لاستخدامه لخدمات المخازن و خدمات الكهرباء، وإعادة  سقف الصالة لأصلية، وزيادة ارتفاع خشبة المسرح لمواكبة العروض الحديثة، وشددت وزيرة الثقافة على ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم لتفعيل رسالة المسرح التنويرية داخل المحافظة.

كما ثمن محافظ الدقهلية جهود َوزارة الثقافة بكافة أنحاء الجمهورية لاسيما بالمحافظة، وحرص الوزارة على تحقيق مستهدفات الوطن التنموية المتعلقة ببناء الشخصية المصرية الأصيلة، معربا عن ثقته بأن تصبح أوبرا المنصورة منبرا للإشعاع الثقافي بالمحافظة تسهم في محاربة التعصب.

الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المخرج هشام عطوة أعضاء مجلس النواب مبنى أوبرا المنصورة

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