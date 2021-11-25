من مدريد.. تفاصيل زيارة رئيسة مجلس النواب البحريني في اليوم الأول

ترأست فوزية بنت عبدالله زينل، رئيسة مجلس النواب، رئيسة وفد الشعبة البرلمانية المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 143 للاتحاد البرلماني الدولي، اجتماع المجموعة البرلمانية الجيوسياسية العربية، الذي عُقد اليوم (الخميس) في العاصمة الإسبانية مدريد، على هامش أعمال الجمعية العامة للاتحاد، والاجتماعات المصاحبة.



وشهد الاجتماع حضور دوارتي باشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إلى جانب عددٍ من رؤساء وممثلي البرلمانات الخليجية والعربية.



وأكدت رئيسة مجلس النواب أن السلطة التشريعية تحرص على بناء علاقات استراتيجية وطيدة مع برلمانات الدول الشقيقة والصديقة، وبما يُسهم في توحيد المواقف والرؤى تجاه القضايا والموضوعات المشتركة، مشيرة إلى أنّ ذلك يُترجم النَّهج السامي لـ الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد في الانفتاح والتعاون المستمر مع الدول.



ولفتت رئيسة مجلس النواب البحريني، إلى أنَّ السلطة التشريعية استطاعت ترسيخ دورها ومكانتها في مختلف المحافل البرلمانية، من خلال مشاركاتها الفاعلة، وحضورها الإيجابي في الاجتماعات والمؤتمرات البرلمانية، مؤكدة السعي المستمر، لإبراز منجزات مملكة البحرين في المجالات كافة، وما تحقق من جهود وطنية ثرية استنارة بالتوجيهات الملكية السامية، والتعاون المثمر بين السلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، والحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.