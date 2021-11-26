اللجنة العليا للعرض المتحفي: احتفالية طريق الكباش تمت بالبر الشرقي.. فيديو

قال دكتور علي عمر، رئيس اللجنة العليا للعرض المتحفي، إن احتفال طريق الكباش كان في البر الشرقي للأقصر وبطريق النيل، مؤكدا أن طول طريق الكباش على مسافة ما يقرب من 3 كيلو.

وأضاف علي عمر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحياة اليوم”، عبر فضائية “الحياة” أن احتفالية طريق الكباش تعطي رسائل طمأنة للعالم كله، وتؤكد على الأمن والآمان في مصر.

وتابع علي عمر، أنه تم الانتهاء من عدة مشاريع بالأقصر منها طريق الكورنيش العلوي والسفلي وإضاءة معبد الأقصر بالكامل وعمل هوية بصرية لمدينة الأقصر بألوان معينة وثابتة.

أكثر من هدف

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الفعالية اليوم ليست الكشف عن طريق الكباش فقط ولكن لها أكثر من هدف، وهي العمل على تصميم هوية بصرية لمحافظة الأقصر.