أخبار السيارات| أفخم 5 موديلات بالامارات..الأقل استهلاكا للوقود موديل 2021 

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

يمتلك السوق الاماراتي للسيارات نخبة قوية من موديلات 2021، حيث تتنوع تلك الطرازات بين السيدان والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات من عائلة الـ SUV، والسيارات ذات الأداء الخارق من ناحية التسارع، إلى جانب فئة اخرى تتمع بالفخامة لما تتضمنه من تجهيزات فريدة سواء كانت داخليًا او خارجيًا.

يبحث الكثير من محبي عالم السيارات وسط موديلات 2021، عن سيارة تلبي احتياجاته من ناحية التنقل، أو التسارع، بالإضافة إلى المظهر الجيد، وربما يكون التصميم الداخلي أيضا أحد عوامل الجذب لدى العديد، ولكن يبقى هناك نقطة مهمة تشغل بال الكثير وهي استهلاك الوقود.

تراجع في قيمة الأوفر برايس للسيارة نيسان صني 2022.. تفاصيل

بعد أن وصلت قيمة الاوفر برايس للسيارة نيسان صني موديل 2022، إلى 17 الف جنيه خلال الفترة القليلة الماضية، شهدت تلك النسخة تراجع بهذه القيمة لتصل إلى 10 الاف جنيه، وذلك عن جميع الفئات المقدمة من تلك النسخة التي تنتمي إلى فئة السيدان.

ظهرت كلا من النسخة اليابانية تويوتا GR ياريس، وسيارة الصانع البافاري بي ام دبليو 128TI، وذلك خلال مقطع فيديو نشر عبر موقع YOUTUBE بواسطة قناة Cars.co.za المتخصصة في مجال استعراض السيارات، حيث تنافست تلك النسختين في سباق غير رسمي، ولكن جاءت مجريات السباق لتشمل العديد من النقاط أهمها التسارع من نقطة السكون.

تواصل شركة هافال الصينية من تألقها داخل صالات العرض العالمية، بعد ان استعرضت نسختها الجديدة والتي تحمل اسم BIG DOG، وذلك ضمن فعاليات معرض قوانغتشو الدولي للسيارات في دورته التاسعة عشر، حيث استطاعت تلك النسخة أن تخطف الانظار، لما تحتوية من مواصفات قوية إلى جانب التصميم الخارجي المميز.