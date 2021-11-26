إنشاء أول وحدة رعاية وعلاج الحيوانات الألفية بالفيوم

صرح الدكتور أيمن محمد عادل مدير مديرية الطب جوالبيطرية بالفيوم عن افتتاح أول وحدة طبية بيطرية لعلاج الحيونات الاليفة التابعة للإدارة البيطرية بمركز الفيوم تحت اشراف طبي كم افضل الاطباء البيطريين.

تقدم وحدة الحيوانات الألفية خدمات العلاج والتحصين ( للقطط - الكلاب ) وتعمل الوحدة من الساعة ٩ صباحا وحتى الساعة ٢ بعد الظهر جميع ايام الاسبوع عدا يوم الجمعة .



أضاف عادل أنه بناءا على طلب مربي الحيوانات الأليفة تم توفيرجميع التحصينات وشهادات الميلاد للحيوان كما تم توفير الادوية الازمة الخاصة بالقطط والكلاب الاليفة حرصا من الادارة البيطرية لعلاج افضل وعدم استغلال مربي الحيونات الاليفة.