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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اليوم انتهاء الموجة الـ18 من المرحلة الثالثة لازالة التعديات على أراضى الدولة

ازالة التعديات على
ازالة التعديات على أملاك الدولة

تنتهي المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة اليوم الجمعة  بعد ان استمرت 3 اشهر ،  والتي استهدفت إزالة كافة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والرافضين من المواطنين للتقنين ولم يتقدموا بطلبات أو تباطؤ فى الإجراءات الخاصة بالتقنين تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وانطلقت في 13سبتمبر الماضي وتنتهي اليوم الجمعة 26 نوفمبر الجاري. 

 

وبدأت المرحلة الثالثة من الموجة الـ18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة يوم 6 نوفمبر الجاري واستمر حتى 26 نوفمبر الجاري .

 

وقال اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، إن جميع المحافظات قامت بالتنسيق لإنطلاق المرحلة الثالثة من الموجة 18 ، وتتابع غرفة العمليات بالوزارة مع جميع المحافظات لتحقيق المستهدف وفقاً للخطط التى تم وضعها قبل انطلاق الموجة 18 .

وتلقى اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى قامت بها المحافظات خلال المرحلة الثانية من تنفيذ الموجة الـ18 لإزالة التعديات علي أملاك الدولة والتي انطلقت فى الفترة من 11 الى 29 أكتوبر الماضى مشيرًا إلى أن هذه الجهود تأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة فرض هيبة الدولة وإزالة التعديات على أراضيها و  أملاكها حفاظا على حقوق الأجيال القادمة ، تنفيذا لتكليفات اللجنة العليا لاسترداد الاراضي برئاسة المهندس شريف اسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن هناك متابعة مستمرة من رئيس الجمهورية لملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء ، لافتاً إلى وجود تنسيق وتعاون بين جميع الوزارات المعنية لمتابعة إزالة التعديات في جميع المحافظات وتطبيق القانون بكل حسم لتذليل أي معوقات تعترض عملية التنفيذ .

 

جدير بالذكر أن الموجة ال 18 لإزالة التعديات على أملاك الدولة تنفذ على 3 مراحل : الأولى من 13/9/2021 وحتى 3/10/2021و الثانية من 11/10/2021 وحتى 29/10/2021 على أن تبدأ المرحلة الثالثة فى الفترة من 6/11/2021 وحتى 26/11/2021 .

اليوم انتهاء الموجة ال 18 لازالة التعديات اراضي الدولة

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