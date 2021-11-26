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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على سر ابتسامة الرئيس السيسي باحتفالية افتتاح طريق الكباش| فيديو

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

ابتسم الرئيس السيسي خلال احتفالية افتتاح طريق الكباش بـ محافظة الأقصر، أثناء عرض فيلما تسجيليا عن المعالم السياحية والأثرية بمحافظة الأقصر بعنوان «الأقصر .. السر»، حيث ظهر أحد الأجانب الذين قرروا أن يعيشوا ويقيمون في مصر مرتديا «الجلابية الصعيدي» ويشرب الشاي.

وقال :«أول مرة جاءت إلى مصر كان في 2006، ومن أول يوم شعرت من جوه قلبي أني لازم أعيش هنا من وقتها، لأن روح الناس اللي عايشين هنا هي بالضبط زي روح الناس اللي كانت موجودة من الاف السنين».

وتابع : «لهذا السبب اشتريت أرض وبنيت البيت ده، وعملت تصميم وبنيته بنفسي، وده المكان المثالي ليا أني أرسم».

وأكمل «أتحدث اللغة العربية، لاني عشت أكثر من 15 سنة في مصر، متابعا « أنظم يومي بشكل طبيعي، خاصة أنه يبدأ بالاستيقاظ  مبكرا مع بدايه شروق الشمس ويتناول الإفطار ويشرب اللبن والعسل».

 «الأقصر .. السر»

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات احتفالية افتتاح طريق الكباش بالأقصر، وشهد فيلما تسجيليا عن معالم محافظة الأقصر السياحية الخلابة  بعنوان «الأقصر .. السر».

وتحدث فيلم «الأقصر..السر»،  عن أهمية محافظة الأقصر والمعالم الأثرية الكثيرة المتواجدة في محافظة الأقصر، وسر حب السائحين لـ المحافظة وحرصهم على زيارتها .

وأوضح الفيلم التسجيلي أهمية الأقصر وكرم أهالي الأقصر الذين يتعاملون مع السائحين على أنهم ضيوف وليس زائرين .

وكشف الفيلم التسجيلي أن الأقصر أهم مدينة أثرية في  العالم كونها موسوعة لتاريخ وحضارة مصر، وبها كم هائل من الآثار غير متواجدة في أي مكان في العالم، وتحدث في الفيلم التسجيلي مجموعة من الأثريين والخبراء عن تاريخ الأقصر الأثري.

وبدأ منذ قليل حفل افتتاح طريق الكباش ويُنقل عبر عدد من القنوات الفضائية، بإنارة بانورامية تدريجية لمعبد الأقصر وطريق الكباش على طول 3 كم.

وتزينت مدينة الأقصر في أبهى صورها لاستقبال ضيوفها في الاحتفالية الكبرى العالمية لـ افتتاح طريق الكباش أقدم طريق أثري في العالم.

الرئيس السيسي احتفالية افتتاح طريق الكباش طريق الكباش الأقصر المعالم السياحية

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