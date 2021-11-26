مستشار وزير السياحة الأسبق: نتلقى التهنئة من كل دول العالم بعد نجاح افتتاح طريق الكباش.. فيديو

قال وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة والآثار الأسبق، إن كافة المحطات العالمية كانت تنقل عن التلفزيون المصري.



وأضاف "البطوطي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "نتلقى التهنئة من كل دول العالم بعد نجاح احتفالية افتتاح طريق الكباش"، متابعا: "أبهرنا العالم في شهر أبريل الماضي باحتفالية نقل المومياوات".



وأشار وليد البطوطي، مستشار وزير السياحة والآثار الأسبق،: "نسبة الحجوزرات في الأقصر زادرت وارتفعت بسبب احتفالية افتتاح طريق الكباش"، موضحا: "المواقع ووكالات الأنباء العالمية تحتفي باحتفالية طريق الكباش".