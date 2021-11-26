إنفانتينو يعلن قرب تتويج محمد صلاح بجائزة ذا بيست .. وتصفيات إفريقيا ستقام بنظام الذهاب والإياب

قال السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر لديه الفرصة مثل كل لاعبي العالم في التتويج بجائزة ذا بيست لأفضل لاعب في العالم المقدمة من الفيفا.

وأضاف في تصريحات خاصة لبرنامج بوكس تو بوكس مع الإعلامي محمد شبانة عبر فضائية "etc": "بصفتي رئيسا للفيفا لا يمكنني التصويت في الجائزة، لكن محمد صلاح لاعب كبير والجميع يحبه ليس فقط50 مليون عربي بل الجميع حول العالم يحبه".

وحول نظام تصفيات المرحلة الفاصلة لإفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، قال: "ستلعب المباريات بنظام الذهاب والاياب ، لان المباريات ستكون قوية للغاية وعدد المنتخبات الأفريقية سيكون الضعف بالنسخة القادمة في كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ ، وبالتأكيد إفريقيا تستحق الافضل".