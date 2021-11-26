خبراء أثار : حفل افتتاح طريق الكباش أكثر إبهارا من احتفالية نقل المومياوات

قالت الدكتورة نهاد كمال الدين أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية القديمة كلية الآداب جامعة المنصورة إن إحتفالات اليوم كانت رائعة، مؤكدة أن “إحتفالات الأوبت” لدى الفراعنة كانت تبدأ مع بداية الفيضان تحت إشراف الملك وكبير الكهنة.

وأضافت نهاد كمال الدين، خلال لقاء لها لبرنامج “مساء دي ام سي”، عبر فضائية “دي ام سي”، أن التماثيل التي على هيئة “كبش” ترمز “للأله أمون” أما بالنسبة للتماثيل التي يكون لها رأس أنسان ترمز للملك الحاكم، وتكون بجسد اسد حتى ترمز للقوة.

فيما أكد دكتور حسين عبد البصير، مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية، أن حفل إفتتاح طريق الكباش اكثر ابهارا من احتفالية نقل المومياوات، مشيرا إلى أن الدولة الأن أصبحت تهتم بملف السياحة.

عاصمة الإمبراطورية

وأشار مدير متحف الاثار بمكتبة الإسكندرية إلى أن مدينة "طيبة" قديما هي عاصمة الإمبراطورية القديمة وكان يتولاها “الاله أمون”، مؤكدا أن عيد الأوبت، والذي كان يسير فيه الكهنة فى طريق الكباش بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر، وكان يبدأ مع بداية الفيضان تحت إشراف الملك وكبير الكهنة.