عامر حسين : اقترحت مشاركة منتخب الشباب في كأس العرب لهذه الأسباب

أكد عامر حسين عضو رابطه الأندية المحترفة أنه تقدم باقتراح بمشاركه منتخب الشباب في بطولة كأس العرب بدلا من المنتخب الأول في ظل قرب انطلاق بطولة الأمم الأفريقية بالإضافة للتصفيات النهائية لكأس العالم قطر ٢٠٢٢.

وأضاف في تصريحات عبر قناة “ اون تايم سبورت ٢ ” أن كان يرغب في مشاركة منتخب الشباب بدلا من المنتخب الأول خاصة وأن منتخب الفراعنة لديه العديد من البطولات الهامة خلال الفترة المقبلة.

وقال إن اقتراحه كان بهدف عدم توقف الدوري المصري خاصة وأن الدوري مفترض أن ينتهي في أغسطس المقبل مما سيجبر الرابطة على ضغط مباريات الفرق المشاركة في البطولة الأفريقية خاصة في شهر يوليو .

وستقام بطولة كأس العرب في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.