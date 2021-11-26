نجم الزمالك السابق يكشف سبب ابتعاده عن المجال الرياضي: الأمور تدار بالعلاقات والمصالح

كشف حسام عبد المنعم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب ابتعاده عن المجال الرياضي وخاصة في نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة.

وقال حسام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: " بكل صراحة سبب ابتعادي الفترة الماضية عن المجال الرياضي والتدريب بشكل عام ونادي الزمالك هو أن الأمور تدار للأسف بالعلاقات والمصالح".

وأضاف: عملت مدربا في الدرجة الثالثة والدرجة الرابعة ويمكنني العمل أيضا في الدرجة العاشرة فأن أريد العمل والتدريب".

وتابع: "عملت لمدة 4 سنين في نادي الزمالك بقطاع الناشئين مع الدكتور محمود سعد وكنت مدربا عام لفريقا 1997 مع المدرب نصر إبراهيم".