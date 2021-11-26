حسام عبد المنعم: على الزمالك أن يصبح لديه دافع لتعزيز النتيجة دائما خلال المباريات

أكد حسام عبد المنعم نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن، عدم ظهوره في الوقت الحالي بسبب أن الأمور تسير بالعلاقات والمصالح.



وقال حسام عبد المنعم في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، مع الإعلامي محمد شبانة، على فضائية ETC: "شرف العمل في نادي الزمالك لكني حابب اتولي قيادة فريق درجة أولى ".

وأضاف: وجود الجمهور بالدوري شيء جميل واللعب في وسط الأجواء يحمس اللاعبين وفي جيلنا كانت الجماهير تحضر بأعداد كبيرة، مؤكدًا أن في ٢٠٠٤ كان لدينا ثقة في الفوز ببطولة الدوري حتى اللحظات الأخيرة.

وأوضح أن مباراة سموحة والأهلي دائماً تمتاز بالندية وأحمد سامي يهاجم دائمًا وهدفين للأهلي في وقت قصير، هدف بيرسي تاو مهاري وسريع، وهدف سموحة من خلال كناريا وتم الرد عليه من خلال حسين الشحات وبالتالي لأهلي فاز على سموحة بجدارة.



وواصل يجب أن يكون لدي الزمالك دافع لتعزيز النتيجة دائمًا خلال المباريات، وسيراميكا كان يستحق ركلة جزاء أمام الزمالك، مؤكدًا أن الزمالك الاستقرار أهم ما يحتاجه الزمالك في الفترة القادمة.