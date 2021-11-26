زيزو يجبر كارتيرون على المشاركة لهذا السبب

قال الإعلامي محمد شبانة أن أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك أجبر مديره الفني باتريس كارتيرون على تغيير قراره بعدم مشاركة اللاعب في مباراة سيراميكا كليوباترا بسبب التخوف من خروجه من قائمة المنتخب الوطني في كاس العرب.



وأضاف شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس المذاع عبر فضائية etc أنه فور إصابة زيزو في المباراة الماضية أمامك البنك الأهلي بدأ التواصل بين الجهاز الطبي للمنتخب ونظيره في الزمالك لمعرفة حجم إصابة زيزو ومدة غيابه بناء على طلب من كيروش.



وتابع أن زيزو علم بمتابعة المنتخب للموقف، وخشى من تبديله في قائمة المنتخب للإصابة حسب اللائحة، ودفع كارتيرون لإشراكه أساسيا في مباراة اليوم أمام سيراميكا كليوباترا، رغم أن المدير الفني كان يفضل اراحة اللاعب لعدم تفاقم اصابته.