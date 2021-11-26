عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

افتتاح عالمي لطريق الكباش بالأقصر والسعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها مصر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

عبدالله بن زايد: طريق الكباش مذهل تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي
بينها مصر والهند.. السعودية تسمح للقادمين من 6 دول بالدخول مباشرة
السعودية.. قرار جديد لإتاحة الطواف لغير المعتمرين
وزير الدفاع الإسرائيلي: نطور قدراتنا على توجيه ضربة لبرنامج إيران النووي
محكمة لبنانية ترفض دعاوى حسان دياب و 3 وزراء ضد الدولة
عودة 617 عراقيا كانوا عالقين على حدود بيلاروس
ممثل إيران لدى الطاقة الذرية: لا تتوقعوا منا المزيد من ضبط النفس طالما العقوبات مستمرة

 

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

واهتمت صحيفة "الوطن" باحتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، حيث قالت إنه للمرة الأولى منذ ما يقرب 3500 سنة، عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من 1000 تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش، والذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

ووصفت "الأنباء" الحفل الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، بالأسطورة، ونقلت عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قوله في تغريدة عبر تويتر إن طريق الكباش هو "طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن المملكة العربية السعودية ستسمح للقادمين من إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند بالدخول مباشرة إليها ابتداء من الأول من ديسمبر ديسمبر دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها.

وقالت "الجريدة" إن  الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الخميس، قرارًا يسمح بإمكانية إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام على 3 فترات: من 7 حتى 10 صباحاً، ومن 9 – 11:59 مساءً، وأخيراً من 12 منتصف الليل حتى 3 فجراً.

وأشارت "القبس" إلى أن  محكمة لبنانية عليا رفضت، اليوم الخميس، دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب و 3 وزراء آخرين سعوا إلى مقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت، في الرابع من أغسطس 2020.

وذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أعلن عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس، مضيفًا أن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

وأضاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

دوليًا، نقلت "الجريدة" عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن إسرائيل تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامجها النووي، مضيفًا أن "إسرائيل تريد اتفاقا لا يقتصر على النووي الإيراني، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها، كما أن الصفقة الجيدة مع إيران هي التي تنهي ثغرات الاتفاق الحالي بشأن تخصيب اليورانيوم والوضع الإقليمي".

وقالت "الوطن" إن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غالبي، اعتبر أنه على أطراف الاتفاق النووي "إثبات" حسن نواياهم بإلغاء الحظر المفروض على بلاده. وقال غالبي في اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، إنه "من غير المنطقي توقع المزيد من ضبط النفس من جانب إيران لو لم يتم رفع العقوبات".

وأضاف: "الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا توفر فرصة فريدة للأطراف الأخرى بالاتفاق النووي والولايات المتحدة لإثبات نواياهم الحقيقية بالنسبة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم من خلال إلغاء جميع إجراءات الحظر اللاإنساني بطريقة فعالة".

مصر الكويت الأقصر العراق لبنان السعودية إسرائيل الرئيس عبد الفتاح السيسي المملكة العربية السعودية صحف الكويت

ترشيحاتنا

3 صدامات منتظرة في جلسة الحسم بين كارتيرون وإدارة الزمالك

الزمالك يحدد القيمة المالية للتجديد لـ طارق حامد ومصطفي فتحي .. تفاصيل

أسعار ومواصفات فورد رينجر موديل 2021 فى الجزائر | صور

أب يمازح إبنه قائلا طلقت مامتك الصبح.. فهل بذلك تكون طالق؟.. الإفتاء تجيب

ماذا كان يفعل الرسول بعد صلاة الفجر ؟ .. ثواب يتضاعف في يوم الجمعة

شابة تروي أغرب موقف حدث في المقابلة الأولى لها مع خطيبها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

قطع مياه الشرب لمدة 8 ساعات عن 16 منطقة بالفيوم.. اليوم

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

تراجع تاريخي.. أسعار الذهب تهبط أكثر من 30 جنيها للجرام

تحت تأثير الدجل.. قصة سيدة تزوجت دون أن تشعر وصدمت بكارثة (فيديو)

إخلاء الأماكن المؤجرة بعد 5 سنوات وزيادة الإيجار.. تعديلات مرتقبة للإيجارات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

بعد مرضها 10 أشهر|كواليس الظهور الأول لإيمان الحصري في احتفالية طريق الكباش

فيديو

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

غلق كلى لشارع الأهرام لبدء أعمال حفر وإنشاء محطة مترو المطبعة|فيديو

الطرد عند الامتناع .. تفاصيل إخلاء الأماكن المؤجرة لغير الغرض السكني

مُش جسمي وربنا اللي بيحاسب.. البلوجر آية مكرم ترد على هجوم متابعيها

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ