افتتاح عالمي لطريق الكباش بالأقصر والسعودية تخفض قيود كورونا على القادمين من 6 دول بينها مصر.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

عبدالله بن زايد: طريق الكباش مذهل تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي

بينها مصر والهند.. السعودية تسمح للقادمين من 6 دول بالدخول مباشرة

السعودية.. قرار جديد لإتاحة الطواف لغير المعتمرين

وزير الدفاع الإسرائيلي: نطور قدراتنا على توجيه ضربة لبرنامج إيران النووي

محكمة لبنانية ترفض دعاوى حسان دياب و 3 وزراء ضد الدولة

عودة 617 عراقيا كانوا عالقين على حدود بيلاروس

ممثل إيران لدى الطاقة الذرية: لا تتوقعوا منا المزيد من ضبط النفس طالما العقوبات مستمرة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

واهتمت صحيفة "الوطن" باحتفالية افتتاح طريق الكباش بمدينة الأقصر، حيث قالت إنه للمرة الأولى منذ ما يقرب 3500 سنة، عاد ليظهر إلى النور طريق الكباش الذي يضم أكثر من 1000 تمثال على هيئة جسم أسد ورأس كبش، والذي يربط بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر في جنوب مصر.

ووصفت "الأنباء" الحفل الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته، بالأسطورة، ونقلت عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد قوله في تغريدة عبر تويتر إن طريق الكباش هو "طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الراي" أن المملكة العربية السعودية ستسمح للقادمين من إندونيسيا وباكستان والبرازيل وفيتنام ومصر والهند بالدخول مباشرة إليها ابتداء من الأول من ديسمبر ديسمبر دون الحاجة إلى قضاء 14 يوما خارجها.

وقالت "الجريدة" إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، يوم الخميس، قرارًا يسمح بإمكانية إتاحة الطواف لغير المعتمرين بالدور الأول من المسجد الحرام على 3 فترات: من 7 حتى 10 صباحاً، ومن 9 – 11:59 مساءً، وأخيراً من 12 منتصف الليل حتى 3 فجراً.

وأشارت "القبس" إلى أن محكمة لبنانية عليا رفضت، اليوم الخميس، دعاوى مقدمة من رئيس الوزراء السابق حسان دياب و 3 وزراء آخرين سعوا إلى مقاضاة الدولة بسبب سلوك قاضي التحقيق في الانفجار الذي وقع في بيروت، في الرابع من أغسطس 2020.

وذكرت "الأنباء" أن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، أعلن عودة 617 عراقيا من العالقين على حدود بيلاروس، مضيفًا أن "جهود الوزارة مستمرة بإعادة المهاجرين طوعيا، وأعيد 617 مواطنا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية من العاصمة مينسك".

وأضاف، أن "العودة الطوعية مسار إنساني واستجابة دبلوماسية وضعنا جميع القدرات لإنجاحها".

دوليًا، نقلت "الجريدة" عن وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس قوله إن إسرائيل تعمل على تطوير قدراتها على توجيه ضربة عسكرية لإيران تستهدف برنامجها النووي، مضيفًا أن "إسرائيل تريد اتفاقا لا يقتصر على النووي الإيراني، بل يشمل أنشطة طهران ودعمها لوكلائها، كما أن الصفقة الجيدة مع إيران هي التي تنهي ثغرات الاتفاق الحالي بشأن تخصيب اليورانيوم والوضع الإقليمي".

وقالت "الوطن" إن ممثل إيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد رضا غالبي، اعتبر أنه على أطراف الاتفاق النووي "إثبات" حسن نواياهم بإلغاء الحظر المفروض على بلاده. وقال غالبي في اجتماع مجلس محافظي وكالة الطاقة الذرية الدولية، إنه "من غير المنطقي توقع المزيد من ضبط النفس من جانب إيران لو لم يتم رفع العقوبات".

وأضاف: "الجولة المقبلة من المفاوضات في فيينا توفر فرصة فريدة للأطراف الأخرى بالاتفاق النووي والولايات المتحدة لإثبات نواياهم الحقيقية بالنسبة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتهم من خلال إلغاء جميع إجراءات الحظر اللاإنساني بطريقة فعالة".