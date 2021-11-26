أخبار العالم| صحف العالم تشيد بحفل افتتاح طريق الكباش وإطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين في السودان

شهدت الساحة العالمية والدولية على مدار الساعات الماضية العديد من الموضوعات المهمة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:



العالم يقول عن مصر: تكافح لإنعاش صناعة السياحة بفعالية أسطورية على طريق الكباش

سلطت الصحف العالمية الضوء على الاحتفالية الفخمة التي أطلقتها مصر مساء الخميس بافتتاح طريق الكباش أو “طريق الرمس” الذي يزيد عمره عن 3500 عام، وهو أحد أهم المعالم الأثرية في محافظة الأقصر، تم نحت تماثيله من الحجر الرملي، ويمتد مساره من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر بطول 2700 متر.

السودان .. إطلاق سراح دفعة جديدة من المعتقلين بينهم مستشار حمدوك

أطلقت السلطات السودانية، مساء الخميس، سراح دفعة جديدة من المعتقلين السياسيين، حسبما أفادت مصادر لشبكة "سكاي نيوز عربية".

مدينة عائمة وميناء وسكة حديد.. تفاصيل "أوكساجون" السعودية

أفادت العربية بأن مشروع "نيوم" الضخم يخطط لتوسيع ميناء ضبا ليصبح مركزا تجاريا صناعيا، للمنافسة مع أكبر الموانئ في الشرق الأوسط، بالقرب من قناة السويس، والتي تمر من خلال حوالي 12% من التجارة العالمية

مرشح الإمارات.. الريسي رئيساً لـ الإنتربول الدولي

أعرب الدكتور محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب عن سعادته بفوز اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مرشح دولة الإمارات العربية المتحدة بمنصب رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية " الإنتربول"

سيف الإسلام القذافي يطعن على قرار استبعاده من انتخابات الرئاسة الليبية

طعن سيف الإسلام القذافي، الخميس، أمام محكمة سبها، على قرار المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا إدراج اسمه ضمن قوائم المرفوضين للترشح لانتخابات الرئاسة.

ارتفاع حصيلة ضحايا حريق منجم في روسيا إلى 52 شخصا

أعلنت السلطات الروسية، مساء الخميس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا حادث حريق منجم "ليستفياجنايا" للفحم…

روسيا: الإرهابيون في إدلب بسوريا يستعدون لشن هجمات بأسلحة كيميائية

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا، الخميس، أن الإرهابيين في محافظة إدلب السورية يخزنون حاويات بها مواد سامة ويعتزمون شن هجمات بأسلحة كيميائية يتهمون بها القوات السورية.

إسرائيل تسعى لتهدئة التوترات مع أمريكا وتتراجع عن بناء حي استيطاني بالقدس الشرقية

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا البيت الأبيض أنه تم تأجيل خطة لبناء حي استيطاني جديد في أرض مطار عطروت المهجور عند حاجز قلنديا ، شرق مدينة القدس المحتلة

إجراءات صارمة في كوريا الشمالية ضد من يرتدون المعاطف الجلدية

بدأت السلطات في كوريا الشمالية في اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يرتدون المعاطف الجلدية، مقلدين الزعيم المثير للجدل..

أرقام كورونا بالجزائر.. تسجيل 161 إصابة جديدة و6 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، الخميس، تسجيل ١٦١ إصابة جديدة بفيروس كورونا، و٦ حالات وفاة، فيما تماثل ١٢٦ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية. وأوضحت الوزارة، في بيان لها، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٩ آلاف و٦٢٤ حالة ؛ من بينها ١٧٢ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا..

إعلان مقلق من المركز الأوروبي: تداعيات كبيرة لفيروس كورونا خلال الشهرين القادمين

قال المركز الأوروبي للسيطرة على الأمراض، الخميس، بأنه يتوقع تداعيات كبيرة لـ فيروس كورونا خلال الشهرين القادمين، مع ارتفاع معدل الاصابات والوفيات بالوباء.

إصابة رئيس التشيك بـ فيروس كورونا ونقله إلى المستشفي

ذكرت وسائل الإعلام التشيكية، الخميس، أن الرئيس التشيكي ميلوس زيمان، نقل إلى المستشفى بعد أن ثبتت إصابته بـ فيروس كورونا.

منذ الأزمة الخليجية .. الرئيس اليمني يعين أول سفير بـ قطر

أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، قرارا رئاسيا بتعيين راجح بادي، سفيرا لبلاده لدى قطر بعد نحو 5 أعوام من سحب السفير اليمني من الدوحة. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، أنه "صدر القرار الجمهوري رقم (12) لسنة 2021.

