غرفة سياحة الأقصر: الفنادق الثابتة بالمحافظة كاملة العدد بفضل احتفال طريق الكباش الأسطوري

أكد ثروت عجمي ، رئيس الغرفة السياحة بالاقصر، أن حفل افتتاح طريق الكباش رفع نسبة الاشغالات بالمحافظة إلى ١٠٠% ، وذلك بفعل توافد مئات المشاركين والعاملين في الاحتفال بالإضافة الى الرحلات السياحية التي كانت متواجدة بالفعل.



وأضاف عجمي، في تصريحات له مساء اليوم، أن حدث اليوم سيكون له مردود إيجابي كبير على الحركة السياحية الوافدة للاقصر، وللمناطق الاثرية والمتاحف المصرية بشكل عام، خاصة وأن الاحتفال حظى بمتابعة اكثر من ١٥٠ وسيلة إعلامية عالمية، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة بالفنادق العائمة لسد العجز ومواكبة العدد الكبير الذي حضر للمشاركة في الحفل.



وأوضح أن الطاقة الفندقية بالأقصر التي تعمل بالفعل حاليا تبلغ نحو ٢٦ فنادقا ثابتا ، وهى بالطبع لا تكفي الطلب الكبير المتوقع بعد احتفال اليوم، مطالبا ببعض المرونة من الجهات المختلفة لدعم ومساندة القطاع الفندقي والذي عانى توقف الحركة تماما وتراكم المديونيات، منذ تفشي جائحة كورونا، ويجد نفسه حاليا في مواجهة حركة سياحية كبرى متوقعة، تستلزم تقديم خدمة فندقية على أعلى مستوى مع تجديد كافة التراخيص المطلوبة وسداد الفواتير المتأخرة.



وأكد عجمي أن الفنادق في الأقصر تلتزم بكافة الاشتراطات الصحية وضوابط سلامة الغذاء المنصوص عليها بجانب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية السائحين والعاملين بها