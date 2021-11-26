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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

حدث ليلًا.. البنك الدولي والسفارة الأمريكية يشيدان بحفل طريق الكباش.. فنادق الأقصر كاملة العدد.. والصحة تكشف إحصائيات كورونا في مصر

احتفالية الكباش
احتفالية الكباش

نشر “صدى البلد” على مدار الساعات الماضية ما حدث ليلا من الموضوعات المهمة، وفيما يلي نرصد أبرز أحداث الساعات الماضية.


غرفة سياحة الأقصر: الفنادق الثابتة بالمحافظة كاملة العدد بفضل احتفال طريق الكباش الأسطوري

أكد ثروت عجمي ، رئيس الغرفة السياحة بالاقصر، أن حفل افتتاح طريق الكباش رفع نسبة الاشغالات بالمحافظة إلى ١٠٠% ، وذلك بفعل توافد مئات المشاركين والعاملين في الاحتفال بالإضافة الى الرحلات السياحية التي كانت متواجدة بالفعل.

المدير التنفيذي لصندوق النقد: افتتاح مشرف وممتع لطريق الكباش فى الأقصر

 أشاد الدكتور محمود محي الدين ،المدير التنفيذى بصندوق النقد ومبعوث الأمم المتحدة لتمويل أهداف التنمية، بافتتاح طريق الكباش فى الأقصر، موضحا أن كل كلمة وصورة كانت في مكانها دون زيادة أو نقصان، في عرض فني بديع واستعراض لحضارة تتحدث عن نفسها.

 

السفارة الأمريكية بالقاهرة: طريق الكباش من أهم المواقع الحضارية العريقة في العالم 

أثنت السفارة الأمريكية بالقاهرة مساء اليوم الخميس على حدث افتتاح طريق الكباش في الأقصر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وقرينته انتصار السيسي، من خلال حساباها الرسمي.

 

الصحة: تسجيل 899 إصابة جديدة بفيروس كورونا .. و 63 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الخميس، عن خروج 741 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 294354 حتى اليوم.

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