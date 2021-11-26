السوشيال ميديا.. إيمان الحصري تتصدر تويتر وحمو بيكا مع شاكوش بمسرح الرياض رغم الإيقاف

رصد موقع «صدى البلد» بشكل دائم، الموضوعات الإخبارية التي تهم الشارع المصري عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونستعرض فيما يلي أبرز العناوين المنشورة خلال الساعات الماضية:
وزيرة الهجرة عن احتفالية طريق الكباش: الفخر للمصريين والمجد لمصر
بصحبه هنا الزاهد.. أحمد فهمي ينشر البوستر الرسمي لمسرحية "جوازة معفرتة"
مصر بتبهر العالم.. محمد هنيدي يعلق على احتفالية طريق الكباش
يدعو لوالده الراحل .. محمد محمود عبد العزيز من مهرجان القاهرة السينمائي
أسماء أبو اليزيد تتصدر تويتر عقب افتتاح طريق الكباش.. ومغردون: هربانة من المتحف
شكرا لكل يد تعبت .. رامي رضوان يعلق علي افتتاحية طريق الكباش
صوت الفردوس.. هايدي موسي تتصدر تريند تويتر عقب مشاركتها في احتفالية الكباش
أصالة لـ محمد عبده: لا يمكن لكلمة أنّ تشرح مدى احترامي لهذا الكيان الفنّي
ليلى علوي عن احتفالية الكباش: لتاني مرة بنبهر العالم وبننبهر إحنا كمان
بعد 227 يوما من الغياب.. إيمان الحصري تتصدر تويتر.. ومغردون: حمد الله على السلامة
وزير الآثار يلتقط صورة تذكارية مع وزيرات مصر.. شاهد
كم أنتي عظيمة يا مصر.. أحلام تشيد بافتتاحية طريق الكباش بالأقصر
شريف منير لـ إيمان الحصري: نورتي الشاشة
عقب وقف الموسيقيين لهم.. حمو بيكا مع شاكوش وعمر كمال بمسرح الرياض
هايدي موسى عن مشاركتها بحفل الكباش عبر انستجرام: سعادتي وشعوري بالفخر لا يوصفان
محمد حماقي عن مشاركته في افتتاح طريق الكباش: "دائما فخور بكوني مصري"
لمستقبل خال من العنف ضد النساء.. مكتبة الإسكندرية تضئ باللون البرتقالي .. صور