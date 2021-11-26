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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. 15 فائدة لتناول الحلبة للجسم ,طرق التخلص من آلام الظهر المرتبطة بالحمل

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها…

 

للأنيميا والدورة الشهرية .. فوائد العسل الاسود

قدم الدكتور خالد يوسف ، خبير التغذية العلاجية عبر صفحته الرسميةعلى موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،فوائد العسل الاسود للصحة..

فوائد العسل الأسود..

1- علاج الأنيميا والوقاية منها

يساعد عسل النحل على إمداد الجسم بالاحتياج اليومي من الحديد وسد نقصه عند مرضى الأنيميا، وينصح الأطباء بتناول ملعقة كبيرة منهعلى الريق أو إذابته في كوب من الماء الساخن، لضمان الاستفادة من قيمته الغذائية.

 

نظافة ونظام غذائي صحي.. نصائح بعد عملية البواسير بالليزر
يعد علاج البواسير بالليزر من أفضل طرق العلاج للمصابين ولكن هناك بعض الاحتياطات التي يجب اتخاذها وهناك نصائح بعد عملية البواسير بالليزر

قبل الجراحة  سيشرح لك الفريق الطبي الإجراء كما يعطيك تعليمات حول ما يجب فعله وما لا يجب فعله قبل الجراحة وبعدها.

ستخضع أيضًا لبعض التحقيقات السابقة للعملية.

أثناء الجراحة:  يتم إجراء الجراحة تحت التخدير الموضعي من قبل فريق متخصص من أطباء التخدير وجراح المستقيم بالليزر وغيرهم من الطاقم الطبي. اعتمادًا على نوع الجراحة ، يقوم الجراحون بإجراء الجراحة في غضون بضع دقائق إلى ساعة.

 

15 فائدة لتناول الحلبة للجسم

الحلبة لها قيمة غذائية عديدة كما أنها تحتوي علي العديد من المعادن التي تفيد الجسم لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ،بعض الفوائد الصحية لتناول الحلبة.

 

دراسة.. صحة الفم السيئة تؤدي إلى زيادة خطر مضاعفات فيروس كورونا

إن عدم تنظيف أسنانك بالفرشاة سوف يوقعك في مشكلة مع طبيب الأسنان  ولكن منذ وصول الوباء ، قد يؤدي ذلك إلى مشاكل أكبر أيضًا. هناك أدلة متزايدة على أن صحة الفم السيئة تزيد من المخاطر التي يشكلها فيروس كورونا.

تظهر الأبحاث أن الأشخاص الذين يعانون من ضعف صحة الفم يمكن أن ينتهي بهم الأمر بأعراض أكثر حدة إذا أصيبوا بفيروس كورونا . مرضى COVID الذين يعانون أيضًا من أمراض اللثة من المحتمل أن يتم قبولهم في العناية المركزة 3.5 مرة مقارنة بمن لا يعانون منها. كما أنه من المحتمل أيضًا أن يحتاجوا إلى جهاز التنفس الصناعي 4.5 مرات أكثر وتسعة أضعاف احتمال وفاتهم من COVID.

 

طرق التخلص من آلام الظهر المرتبطة بالحمل

خلال فترة الحمل ، يمر جسم المرأة بتغيرات هائلة في العضلات والعظام والفسيولوجية والعاطفية.

على هذا النحو ، فإن تثقيف النساء الحوامل والأمهات الجدد حول دور التمرينات خلال هذه الفترة الانتقالية الرئيسية في الحياة أمر ضروري لأنه يمكن أن يكون له تأثير كبير على صحتهن الجسدية والعقلية ، وفقا لindianexpres

فأنه خلال هذا الوقت ، يمكن للمرأة أيضًا أن تعاني من آلام الظهر.

 

 

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