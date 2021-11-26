حملة على محطات الوقود والمحلات التجارية بالحسنة

نظمت إدارة التموين بمركز الحسنة شمال سيناء، حملة علي محطات الوقود، لمعايرة المنتج من البنزين والسولار للتأكد من السعه اللترية ومتابعة الأرصدة، والتأكد من إلتزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار المعلن عنها وذلك لحماية المستهلك.



واستكملت الحملة، عملها بتفقد الحالة التموينية بالمحلات التجارية والأسواق، في نطاق المركز والمدينة لتأكد من جودة المنتجات المعروضه للمواطنين، بالإضافة إلي النظافة والإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازيه والوقائية اللازمة.

٨ محاضر

وأسفرت جهود الحملة عن :

تحرير (٨) محاضر تموينية بمنطقة بغداد للتجار المخالفين للقرارات واللوائح التموينية ،وتم التنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بالإلتزام بالإجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا وإرتداء الكمامات الواقية ، وكذلك الإلتزام بقوانين ولوائح وزارة التموين والتجاره بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضه للبيع وكذلك تنظيف المكان المخصص لبيع جميع السلع الغذائية والمشروبات.



وضمت الحملة كل من :عبد الفتاح درويش ، مدير إدارة التموين بالحسنه ، ومحمود سالم محمود بإدارة التموين بالحسنه، حمدي احمد حمدي ، بإدارة التموين بالحسنه.