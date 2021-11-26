انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي.. يتصدر نشرة أخبار صباح البلد

عرض برنامج "صباح البلد"، المذاع على فضائية “صدى البلد”، مجموعة من التقارير والأخبار المتنوعة من الصحف والمواقع المحلية والعالمية، اليوم الجمعة.



رئيس مجلس النواب يشارك في أعمال الجمعية الـ43 للاتحاد البرلماني الدولي.

وزارة الصحة تطلق 4 قوافل طبية ضمن مبادرة حياة كريمة.



السماح للإعلاميين والصحفيين بالتصوير مجانا داخل معابد الكرنك والأقصر.

وزراء خارجية الصين وروسيا والهند يبحثون مواجهة جائحة كورونا.

انطلاق فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 43.

اليوم..3 مباريات الاسبوع السادس للدوري الممتاز.