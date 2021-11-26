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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

خدمات مرورية بمحيط الغلق الجزئي لطريق الواحات

غلق طريق الواحات
غلق طريق الواحات

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى مشاه أمام مساكن الأولى بالرعاية – مقابر 6 أكتوبر بطريق الواحات، الأمر الذى يستلزم الغلق الجزئى لطريق الواحات فى الإتجاهين .

يتم الاغلاق لمدة يومان بدات منذ الساعات الأولى منذ صباح اليوم الجمعة وحتى صباح يوم السبت الموافق 27 /11/2021 على أن تكون الأعمال من الساعة 1 صباحاً حتى الساعة 6 صباحاً وستتم أعمال الغلق الجزئى بالتناول خلال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور .

من جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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