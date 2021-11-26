القوى العاملة تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم في حادث بالأردن

لقى 3 مصريين، مصرعهم في حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة، مما أدى إلى انهيارها وسقوطهم داخلها ، وذلك بمحافظة المفرق فى العاصمة الأردنية عمان.

تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة : إن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، كشف عن أسماء الثلاثة الذين لقي حتفهم وهم : علاء طلعت السيد عبدا لله، وخالد علي عبد الونيس حسين ، وعمرو عبد الحميد يوسف جودة وجميعهم من محافظة الفيوم.

وأشار الملحق العمالي إلي أنه علي الفور تحركت فرق الغوص المتخصصة إلى موقع الحادث وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة ، وتولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء.

وأصدر الوزير توجيهات فورية لمكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القسم القنصلي والمستشار القانوني بالسفارة لمتابعة ملابسات الحادث وتحقيقات الأمن العام للوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيق المبدئي .

وقام الملحق العمالي طلعت السيد ، يرافقه أعضاء من القسم القنصلي بالسفارة بالتوجه إلى مستشفى الزرقاء لمتابعة الإجراءات والحصول على المستندات اللازمة لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين.

كما تم تقديم خالص العزاء لزملاء المتوفين نيابة عن وزير القوى العاملة محمد سعفان ، داعين الله أن يتغمدهم بواسع رحمته وان يلهم أهلهم الصبر والسلوان.