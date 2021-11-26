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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الرئيس البيلاروسي يزور الحدود مع بولندا لتفقد أحوال المهاجرين

ألكسندر لوكاشينكو
ألكسندر لوكاشينكو

وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، إلى منطقة الحدود مع بولندا، لتفقد أحوال المهاجرين.

وذكرت وكالة “سبوتنيك” الروسية أن لوكاشينكو وصل إلى المنطقة الحدودية،  رفقة رئيس لجنة الحدود البيلاروسية أناتولي لابو، ومحافظ منطقة جرودنينسك، فلاديمير كارانيك، والسيناتور فيكتور ليسكوفيتش.

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وتشهد منطقة الحدود بين بيلاروس وبولندا، توترات على خلفية تواجد آلاف المهاجرين من الشرق الأوسط وأفريقيا، الذين يحاولون الوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي، عبر بولندا.

وقامت السلطات البولندية بنشر الآلاف من الجنود وقوات حرس الحدود، لمنع دخول هؤلاء؛ ووجهت اتهامات لمينسك بخلق "أزمة الهجرة" على الحدود المشتركة، كما استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، لإبعاد المهاجرين، الذين يحاولون اجتياز السياج الحدودي بين بولندا وبيلاروس.

ومن جانبها، نفت سلطات بيلاروس هذه الاتهامات، مدعية أن بولندا تطرد المهاجرين قسراً.

وأعلنت وزارة النقل العراقية، أمس، تسيير رحلتين جويتين استثنائيتين، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين على الحدود بين بيلاروس وبولندا.

وقال مدير عام شركة الخطوط الجوية العراقية، عباس عمران، في بيان، إنه "بالاستناد إلى توجيهات وزير النقل، ناصر حسين الشبلي وبعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة تم تسيير رحلتين مباشرتين من مطار بغداد الدولي إلى مطار العاصمة البيلاروسية مينسك، لإجلاء المواطنين العراقيين العالقين هناك".

وأضاف البيان، أنه "تم توفير كافة الجوانب المطلوبة لخدمة الوافدين لاسيما وأنهم يعانون من أوضاع إنسانية حرجة".

 

الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو الحدود بولندا المهاجرين

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