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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي عبد العاطي يمنح لاعبي فاركو راحة 4 أيام من التدريبات

مجدي عبد العاطي
مجدي عبد العاطي

منح مجدى عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو لا عبى فريقه راحة من التدريبات 4 أيام عقب الفوز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف بالجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.


ومن المقرر أن يستأنف فاركو تدريباته الثلاثاء المقبل استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الثالثة عصر الإثنين، 20 ديسمبر المقبل، على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.


ونجح فاركو في الوصول للمركز الرابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط بعد أن لعب 6 مباريات فاز في ثلاثة لقاءات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 6 أهداف وتلقت شباكه 5 أهداف .


تلقى الجهاز الفني واللاعبون بنادي فاركو الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورونا، مساء الخميس وتوجه اللاعبون والجهاز الفني مباشرة عقب مباراة الاتحاد السكندري من أجل الحصول على الجرعة الثانية من فيروس كورونا بمقر التدريب بأحد ملاعب غرب الإسكندرية.

فاركو الدوري الممتاز نادي فاركو

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