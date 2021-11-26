20 مرشحا يتنافسون اليوم في انتخابات نادي ملوي بالمنيا

تشهد عملية التصويت بانتخابات رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي ملوى الرياضي جنوب المنيا والتي تستمر حتى السابعة مساءًا تحت إشراف قضائي إقبالا متوسطا في الساعات الأولي من أعضاء الجمعية العمومية مع بداية اليوم ومن المتوقع زيادة عدد الناخبين بعد صلاة الجمعة.

ويخوض الانتخابات 20 مرشحا من بينهم 2 على مقعد الرئيس و2 آخرين على مقعد نائب الرئيس، و 2 مرشحين على مقعد أمين صندوق و10 على مقعد عضو فوق السن، و 4 على مقعد عضوية تحت السن وهم

محمد راشد محمد البارودي مرشح علي مقعد رئيس مجلس إداره نادي ملوى ومحمد هاني مرشح على مقعد رئيس المجلس ومحمد عبد المالك إسماعيل مرشح على مقعد نائب رئيس المجلس ووائل إبراهيم حمودة مرشح على مقعد نائب رئيس المجلس.

وعلي مقعد أمين الصندوق ترشح كل من : عصام ناجي سيد ومصطفى خالد مصطفى مرشح على ذات المقعد.

10 مرشحين فوق السن وهم إبراهيم عبد الواحد محمد ادم و اسامه محمد احمد درويش وسراج رفعت محمد مصطفى وصلاح حامد عبد الرحمن وطلعت محمد مرسي وعفيفي اكرام محمد والمهندس عماد يحيى ومحمد عزت مهدي وعمرو طلعت على ومحمد مهنى نبيل.

ويخوض 4 مرشحين المنافسة على مقعدي عضو مجلس اداره تحت السن وهم الدكتور احمد حسين واحمد محمد رفعت واحمد هادي عبد الباقي ومصطفى خالد سيد.

ويقوم كل من أعضاء الجمعية العمومية ممن لهم حق التصويت خلال الادلاء بأصواتهم في ورقة الانتخابات باختيار مرشح واحد في منصب الرئيس، ومرشح واحد في منصب نائب الرئيس، وكذلك مرشح واحد في منصب أمين الصندوق، واختيار 5 مرشحين في منصب عضو فوق السن، واختيار اثنين من المرشحين في منصب تحت السن، وفي حالة وجود اي كشط أو شطب في ورقة إبداء الرأي يصبح الصوت باطلًا.