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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لمروره بأزمة مالية.. أب يعرض طفله للبيع عبر "فيس بوك"

فيس بوك
فيس بوك

لم يجد أب وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوى قيامه بعرض أحد أطفاله الخمسة للبيع عبر الانترنت مقابل مبلغ مالي.

فقد أكدت معلومات وتحريات قسم الرعاية اللاحقة ووحدة مكافحة الجريمة المنظمة بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض نجله للبيع مقابل مبلغ مالي "بدعوى التبني" من خلال صفحته الإلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقـام بـعـرض صورة شخصية للطفل عبر الصفحة المشار إليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان "له معلومات جنائية" وبرفقته نجله البالغ من العمر 5 سنوات.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظرا لكونه يعول ٥ أطفال ومروره بضائقة مالية اختمرت في ذهنه فكرة عرض الطفل للبيع تحت ستار التبني من خلال موقع التواصل الاجتماعي، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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