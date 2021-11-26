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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

منها أوسيم والبدرشين.. محافظ الجيزة يعتمد المخططات التفصيلية لـ 10 قرى

صدى البلد

اعتمد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة المخططات التفصيلية لعدد١٠ قرى  بالوحدات المحلية التابعة لمراكز البدرشين  والصف وأوسيم ومنشأة القناطر.


وأكد محافظ الجيزة، أنه تم اعتماد المخططات التفصيلية تفعيلا لجهود الدولة في سبيل سعيها لضبط عملية البناء وتنظيم العمران لمنع ظهور العشوائيات لاستكمال مخططات التطوير والتنمية .

وأشار المحافظ  إلى أن القرى التي تم اعتماد المخططات التفصيلية لها هي قرى الشوبك الغربي ونزلة الشوبك التابعة لمركز ومدينة البدرشين وقرى ذات الكوم وجزاية التابعة لمركز ومدينة منشأة القناطر وقرى برطس وصيدا والقيراطيين التابعة لمركز ومدينة أوسيم وقرى نزلة وعليان والشوبك الشرقي والاخصاص التابعة لمركز ومدينة الصف.


وأشار المحافظ إلى أن المخططات التفصيلية التي تم اعتمادها يبدأ العمل بها من اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية وذلك تيسيراً على المواطنين في الحصول على التراخيص اللازمة للبناء.


وأكد المحافظ علي أهمية المخططات التفصيلية فى المساهمة فى إحداث التنمية العمرانية والسكانية وضمان الالتزام بالاشتراطات البنائية والتخطيطية وأحكام القانون 119لسنة 2008 بالإضافة إلى الحفاظ على الرقعة الزراعية من التعدي ومنع ظهور مناطق عشوائية مشيرا إلى أنه تم مراعاة ضوابط التنمية الاجتماعية والاقتصادية والعمرانية للمواطنين ومراعاة التخطيط العمراني مستقبلا بما يتناسب مع المرحلة المقبلة بما يتناسب مع  خطه التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ .

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