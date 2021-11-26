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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

موظف وزوجته يسرقان أموال وهواتف من شركة اتصالات بالمعادي

أرشيفية
أرشيفية

نجح رجال مباحث القاهرة فى كشف ملابسات واقعة سرقة أموال وهواتف من داخل مقر شركة اتصالات بالمعادى ، حيث تبين أن موظف بالشركة وزوجته وراء السرقة تم ضبطهما وإعادة المسروقات.

تبلغ لقسم شرطة المعادي بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص- مدير إدارى بفرع إحدى شركات المحمول، كائن بدائرة القسم ، قرر باكتشافه سرقة مبلغ مالي من داخل الخزينة الخاصة بفرع الشركة محـل عملـه وكـذا الاستيلاء على عدد ٣٤ هاتف محمول "ماركات مختلفة" مـن داخلهـا.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة موظف أمن إداري بفرع الشركة محل البلاغ ، وزوجته "لهما معلومات جنائية" مقيمان بمحافظة الجيزة، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأقـر الأول بأنه نظراً لطبيعة عمله بفرع الشركة وعلمه بتواجد مبالغ مالية بـداخل خزينة الفرع وتمكنـه مـن التحصيل علـى الأرقام السرية الخاصة بها اختمر في ذهنه فكرة سـرقتها.

وعقب ذلك قام بتسليم المسروقات لزوجته المتهمة الثانية، ولاذت بالفرار، وبمواجهة زوجته بما جاء بأقوال الأول أيدتها.

تم بإرشادهما ضبط كافة الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما ، وكذا مبلغ مالى مـن متحصلات الواقعـة.

وأقـرا بإنفاقهمـا باقي المبلغ المالي المستولى عليـه على متطلباتهما الشخصية.

باستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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