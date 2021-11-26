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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب المتحورة الجديدة.. المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات الجوية من دول أفريقية

المفوضية الأوروبية
المفوضية الأوروبية تقترح تعليق الرحلات من دول أفريقية

اقترحت المفوضية الأوروبية، تعليق الرحلات الآتية من جنوب القارة الأفريقية، بسبب رصد متحورة جديدة لفيروس كورونا (كوفيد-19) على ما أعلنت رئيستها أورسولا فون دير لايين.

وكتبت المسؤولة الأوروبية في تغريدة غداة قرار مماثل من لندن: ”ستقترح المفوضية الأوروبية، بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء فيها، تعليق الرحلات الجوية الآتية من منطقة جنوب القارة الأفريقية، بسبب المتحورة بي.1.1.529“.

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وأعلنت ألمانيا، أنها سترفض دخول المسافرين الوافدين من جنوب أفريقيا، غداة قرار مماثل اتخذته لندن.

ولم تحدد فون دير لايين، الدول الواقعة في جنوب القارة الأفريقية المعنية بالقرار.

وستتقدم المفوضية الأوروبية باقتراح إلى ممثلي الدول الأعضاء، خلال اجتماع مقرر الجمعة.

وينبغي بعد ذلك على المجلس الأوروبي، إقرار التوصية.

وقال ناطق باسم المفوضية لوكالة فرانس برس، إن ”الوضع يتطور بسرعة كبيرة. نحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة، لإبطاء انتشار هذه المتحورة“.

وأمس الخميس، أعلنت بريطانيا أنها ستمنع المسافرين من ستّ دول أفريقية من دخول أراضيها، بسبب نسخة متحوّرة جديدة من فيروس كورونا، رصدتها جنوب أفريقيا، ويرجّح أنها أكثر عدوى من سابقاتها.

وقال وزير الصحة البريطاني، ساجد جاويد، إن قرار الحظر سيشمل كل الرحلات الجوية الآتية من الدول الستّ، وهي: جنوب أفريقيا، وناميبيا، وليسوتو، وإيسواتيني، وزيمبابوي، وبوتسوانا، وذلك اعتبارًا من ظهر الجمعة.

وأضاف أن ”المؤشرات الأولية التي لدينا على هذه المتحورة، تشير إلى أنها قد تكون أكثر قابلية للانتقال من المتحورة دلتا، وأن اللقاحات التي لدينا حاليًا، قد تكون أقل فعالية“ في منع الإصابة بها.

ولفت الوزير، إلى أن العلماء البريطانيين ”قلقون للغاية“ من هذه النسخة الجديدة المتحورة، التي حمّلتها جنوب أفريقيا المسؤولية عن الزيادة الأخيرة في أعداد الإصابات بالفيروس في البلاد. ورُصدت هذه المتحورة أيضًا لدى مسافرين من بوتسوانا وهونج كونج.

لكن جاويد، طمأن أنّه حتى الساعة، لم تسجّل أيّ إصابة بهذه المتحورة في بريطانيا.

وقال: ”سنطلب من كلّ شخص يصل من إحدى هذه الدول، اعتبارًا من الساعة الرابعة من صباح الأحد، أن يحجر نفسه في فندق“.

وأضاف أن أولئك الذين يصلون من هذه الدول قبل هذا التاريخ، سيتعين عليهم أن يحجروا أنفسهم في منازلهم، وأن يجروا اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل ”بي سي آر“ في اليوم الثاني لوصولهم، واختبارا ثانيًا مماثلًا، بعد ستة أيام من الأول.

وأوضح وزير الصحة، أن قرار إخضاع القادمين من هذه البلدان إلى بريطانيا، سيسري بمفعول رجعي، إذ ”سنطلب من كلّ شخص وصل من أحد هذه البلدان، خلال الأيام العشرة الماضية، إجراء اختبارات تفاعل البوليميراز المتسلسل“.

والمملكة المتحدة، هي واحدة من الدول الأوروبية التي سجّلت أعلى عدد وفيات، بسبب كوفيد، مع نحو 144 ألف وفاة، منذ بداية الجائحة.

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