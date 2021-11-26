انطلاق مبادرة "كفر سعد بلا أمية" لتطعيم أهالي قرى بدمياط بلقاح كورونا

محافظة دمياط

تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف و الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومي للمرأة، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، أطلقت وحدة تكافؤ الفرص بديوان عام المحافظة مبادرة "كفر سعد بلا أمية" وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ومديريات الصحة والتضامن والأوقاف و التربية والتعليم وجهاز تنمية المشروعات.

حيث تم فتح ٧ فصول بقرى المرابعين واللوزي والإبراهيمية القبلية وأبو عدوي وكفر المنازلة، هذا إلى جانب عقد ندوات وبرامج يومية في ضوء جلسات الدوار التي ينفذها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وحدة تكافؤ الفرص والجهات الشريكة.

وتحت مظلة تلك المبادرة عُقدت ندوة بكفر المنازلة جاءت تحت عنوان "الترابط الأسرى ودوره في مواجهة ظواهر العنف في المجتمع".

وفي إطار الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع دائرة التطعيم بلقاح فيروس كورونا، للوصول إلى عدد اكبر من المستهدفين لمجابهة انتشار فيروس كورونا و الحفاظ على سلامة المواطنين، فقد تم امس إطلاق فرق لتطعيم الأهالي باللقاح وذلك بالتزامن مع تلك الندوات التي يتم تنفيذها بشكل يومي بقرى مركز كفر سعد.

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