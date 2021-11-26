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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سهر الصايغ تبهر متابعيها بأحدث جلسة تصوير

صدى البلد

نشرت الفنانة سهر الصايغ، صورة من أحدث جلسة تصوير، عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

 

وتفاعل مع سهر الصايغ عدد كبير من متابعيها، ونالت الصورة العديد من التعليقات.

وجسدت سهر الصايغ شخصية "عاليا" ابنة الفنان رشدي الشامي، ضمن أحداث حكاية مسلسل إلا أنا “بيت العز”.

حكاية "بيت عز" بطولة سهر الصايغ، رشدي الشامي، عصام السقا، صفاء الطوخي، سلوي محمد علي، سامي مغاوري، تامر نبيل، هاجر الشرنوبي وتدور الأحداث في إطار اجتماعى عائلى‪.‬
 

مسلسل "إلا أنا" فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة‪ DMC ‬العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحاً كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائما في المجتمع المصرى‪.‬

 

وقالت الفنانة سهر الصايغ ، إن مسلسل "إلا أنا" له الكثير من الأبعاد ويناقش أكثر من قضية داخل البيوت المصرية وغير مقتصر فقط علي قضية التحرش ، لافتة إلي أن المسلسل ناقش قضية الفقر .

 

وأضافت سهر الصايغ خلال لقائها في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناة “ دى ام سى “ ، قمنا بمناقشة قضايا الجيران ومناقشة العلاقات الاجتماعية التي تنشأ بينهم ، وكان هناك توزان في المسلسل بين الخير والشر ، وتلقيت الكثير من ردود الأفعال التي روجت إلي أن خالتي في مسلسل” إلا أنا” هي خالتي في الحقيقة .

سهر الصايغ

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