نبات طبي يساهم في تقليل الوزن وسد الشهية.. استشاري النباتات الطبية يكشف

قال الدكتور أحمد غزالي استشاري النباتات الطبية، إن هناك أسبابا كثيرة تتسبب في زيادة الوزن بعيدا الغدد والأمراض الباطنية، هم تناول كميات كبيرة من الطعام والاعتماد بشكل شبه كامل على الطعام غير الصحي والذي يؤثر بشكل سلبي على الهرمونات والإنزيمات الموجودة داخل الجسم .

وأضاف "أحمد غزالي" خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع على قناة “صدى البلد” أنه لكي يتم معالجة مريض السمنة بطريقة صحية يجب معالجة وضبط الهرمونات والإنزيمات الخاصة بالمريض، بالإضافة إلى السيطرة على الشعور بالجوع والشهية.





وأوضح هناك العديد من النباتات الطبية التي تعمل على كبح وسد الشهية، من ضمن تلك النباتات " الجرسينيا"، الذي يقوم بتقليل حجم الخلية الدهنية وتقليل عددها، مما يؤدي إلى سد الشهية .

ولفت إلى أن كورسات التخسيس تحتوي على العديد من النباتات مثل البيستا الجارسينيا، منوها بأن البيستا يحتوي على 3 أنواع من الألياف الطبيعية، وهم :السيليوم والردة الطبية والشوفان، بالإضافة إلى الكروم وفيتامين سي.



وفي تصريحات سابقة: قال الدكتور خالد الغزالي، استشاري النباتات الطبية، إن المنظومة التي يعمل بها توفر نباتات طبيعية 100% مرخصة من وزارة الصحة، حيث أن تأثيرها المطلوب على السمنة قوي جدا يستطيع من خلاله فقدان الوزن، إلى جانب أنها آمنة لايوجد بها تدخل بينها وبين أنحاء جسم المريض.

وأضاف خالد غزالي، خلال حواره ببرنامج “حياتك صحتك” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، ان هناك فريق طبي تابع للمنظومة يتابع المرضى بإستمرار، موضحا أن هناك اخصائيين تغذية، معقبا: “مش بيتعامل مع كول سنتر، بل أخصائي تغذية وياخد نه بيانات معينة ويبدأ أنه يدي الكورس المناسب”.



