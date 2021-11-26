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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

"إنسانية الحضارة الإسلامية".. موضوع خطبة الجمعة المقبلة

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة القادمة 28 من ربيع الآخر 1443هـ الموافق 3 ديسمبر 2021م لتكون تحت عنوان "إنسانية الحضارة الإسلامية ".

 

وأكدت وزارة الأوقاف، على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.
 

وتابع: نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى.

موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
موضوع خطبة الجمعة
وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة خطبة الجمعة القادمة إنسانية الحضارة الإسلامية الأئمة

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