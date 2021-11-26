عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين تعلق دخول المسافرين من 6 دول أفريقية

صدى البلد

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول على القائمة.

وحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" فإن الدول المدرجة في القائمة هي جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

وقالت شؤون الطيران المدني إن القرار جاء بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوهت شؤون الطيران المدني في البحرين بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت.

ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.

البحرين تعلق على حريق مقاطعة كيميروفو بسيبيريا

البحرين.. مستشار الملك يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان

البحرين شؤون الطيران المدني الدول الحمراء وكالة أنباء البحرين الرسمية فيروس كورونا

موضوعات متعلقة

البحرين.. مستشار الملك يلتقي أمين سر دولة الفاتيكان

البحرين.. 27 مليون دينار إجمالي تكلفة مشاريع الصرف الصحي

ترشيحاتنا

عيون الـ تيجراي بكافة الأقاليم|4 حيل عسكرية اعتمدوا عليها للإيقاع بأبي أحمد وتدمير فرقتين للجيش

أول تعليق من الصحة على متحور كورونا الجنوب أفريقي

الخطيب يدلي بصوته في الانتخابات

مؤشرات.. قائمة الخطيب تتفوق في التصويت بانتخابات الأهلي

بينهم 162 مصريا.. البحرية التونسية تنقذ 487 مهاجرا غير شرعي

وزير الشؤون الإسلامية السعودي: السيسي منحة ربانية لمصر في هذا التوقيت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ادفع جنيه.. احصل على 5 سلع من التموين «زيت وسكر وأرز وجبنة ومكرونة»

رسميا.. كاف يعلن عن موعد السوبر الإفريقي بين الأهلي والرجاء

زيادة سنوية بقيمة 15% ومعاش إضافي.. بشرى سارة لـ أصحاب المعاشات| تفاصيل

شريف مدكور يثير الجدل على فيسبوك: مضيت أصعب ورقة في حياتي

نسخة منه في متحف متروبوليتان.. فستان السيدة انتصار السيسي مستوحى من ملكة فرعونية.. صور

الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابي حادث تصادم في العلمين

خرجت فاصل ومرجعتش.. بسمة وهبة تنهى حلقة 90 دقيقة بطريقة غير معتادة..فيديو

إخلاء الأماكن المؤجرة خلال 5 سنوات.. واستثناء هذه الفئات من تطبيق تعديلات قانون الإيجار القديم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجوى فؤاد في حوار لـ صدى البلد: مشاركتي في تأسيس مهرجان القاهرة جاء بدافع وطني ولا أنتظر تكريمي عليه .. أقنعت زوجي الأسبق بدعم المهرجان

بعد مشاركتها في احتفالية الكباش.. هايدي موسى لـ صدى البلد: إحساس بالفخر فوق الوصف

رئيس الفيفا يفتتح المقر الجديد لاتحاد الكرة ومركز المنتخبات الوطنية| صور

تصريحات جريئة.. كيف هاجم مفيد فوزي دينا الشربيني وبماذا وصف علاقتها بعمرو دياب؟

فيديو

ضحكت عليهم بالكتاكيت.. سيدة تنصب على المواطنين بالقاهرة

جوزي بيحب يصورني في غرفة النوم.. شاهد كيف رد مبروك عطية على السائلة

فيديو جراف.. بسمة وهبة أزمات صحية عديدة على الهواء.. ما القصة

إغلاق جديد بشارع الهرم بسبب المترو.. تعرف على التحويلات المرورية|فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

اﻟﻤﺰﻳﺪ