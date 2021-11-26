البحرين تعلق دخول المسافرين من 6 دول أفريقية

أعلنت شؤون الطيران المدني في البحرين، عن إعادة تفعيل نظام قائمة الدول الحمراء بإدراج 6 دول على القائمة.

وحسب وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" فإن الدول المدرجة في القائمة هي جنوب أفريقيا وناميبيا وبوتسوانا وزيمبابوي وليسوتو وإسواتيني.

وقالت شؤون الطيران المدني إن القرار جاء بناءً على توصية الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19).

ونوهت شؤون الطيران المدني في البحرين بأنه سيتم تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء على جميع الرحلات الجوية، بما فيهم القادمون من هذه الدول الذين سيدخلون مملكة البحرين بشكل مؤقت.

ويستثنى من ذلك المواطنون وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين، وذلك وفقاً للإجراءات المقررة لهذه الحالات.

كما سيتم الإبقاء على جميع الإجراءات الأخرى التي تم الإعلان عنها مسبقاً للقادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء.

يذكر أن تحديث القائمة الحمراء بإضافة الدول أو رفعها من القائمة يتم بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، ويتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري.