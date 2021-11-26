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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إبراهيم الكفراوي: الجمعية العمومية للأهلي تقام في جو رائع

إبراهيم الكفراوي
إبراهيم الكفراوي

قال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، إن إجراء انتخابات النادي لمجلس إدارة جديد تقام في جو رائع.

وأضاف: "رغم كل الظروف أعضاء الجمعية العمومية يضربون المثل الرائع في حب النادي الأهلي".

وتابع: "ليس جديد على النادي الأهلي وإدارته التنظيم الرائع فالأهلي طوال عمره يختار مجالس الأندية في انتخابات تشهد منافسة شريفة".

وواصل: "هناك تنظيم مميز للغاية في الخيمة المخصصة للتصويت وإن شاء الله تكمل الأمور حتى النهاية".

وأردف: "طول عمرنا لدينا منافسة شريفة وتنتهي في اليوم التالي ويتم المباركة للفائز ونكمل بعد ذلك المسيرة".

واستطرد: "تمنياتي بالتوفيق لقائمة الكابتن محمود الخطيب، في الانتخابات بعدما شهد النادي تطورًا على المستوى الرياضي والاجتماعي.

واختتم: "بشكر الجميع على الحضور وأتمنى أن يقوم الآخرين بالنزول للتصويت فهذا يوم كل ٤ سنوات والأهلي يستحق منا ذلك باختيار الأصلح".

الأهلى إدارة الأهلي النادي الأهلي محمود الخطيب

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