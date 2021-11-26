إبراهيم الكفراوي: الجمعية العمومية للأهلي تقام في جو رائع

قال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي السابق، إن إجراء انتخابات النادي لمجلس إدارة جديد تقام في جو رائع.

وأضاف: "رغم كل الظروف أعضاء الجمعية العمومية يضربون المثل الرائع في حب النادي الأهلي".

وتابع: "ليس جديد على النادي الأهلي وإدارته التنظيم الرائع فالأهلي طوال عمره يختار مجالس الأندية في انتخابات تشهد منافسة شريفة".

وواصل: "هناك تنظيم مميز للغاية في الخيمة المخصصة للتصويت وإن شاء الله تكمل الأمور حتى النهاية".

وأردف: "طول عمرنا لدينا منافسة شريفة وتنتهي في اليوم التالي ويتم المباركة للفائز ونكمل بعد ذلك المسيرة".

واستطرد: "تمنياتي بالتوفيق لقائمة الكابتن محمود الخطيب، في الانتخابات بعدما شهد النادي تطورًا على المستوى الرياضي والاجتماعي.

واختتم: "بشكر الجميع على الحضور وأتمنى أن يقوم الآخرين بالنزول للتصويت فهذا يوم كل ٤ سنوات والأهلي يستحق منا ذلك باختيار الأصلح".