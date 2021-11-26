بشرى .. الحصول على معاش إضافي في الحالات الآتية | فيديو جراف

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي علي أن الحد الأدنى لأجر الاشتراك بمنظومة التأمين الاجتماعي يبلغ 1200 جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل الي 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالإيجاب على قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام .

جاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية و بحضور عماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة و ممثلي الشركات الامريكية و متعددي الجنسيات العاملة في مصر .

زيادة المعاشات

نص قانون التأمينات والمعاشات الجديد في مادته (35) على زيادة المعاشات بنسبة معدل التضخم بحد أقصى لنسبة الزيادة 15% ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 30 يونيو من كل عام، على أن يتحمل صندوق التأمين الاجتماعي بنسبة الزيادة عن جزء المعاش الذي يلتزم به، وتتحمل الخزانة العامة بباقى قيمة الزيادة، ويصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة قرارا بنسبة الزيادة بناء على تقرير لجنة الخبراء.

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