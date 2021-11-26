كشك كتابك.. مبادرة تعكس اهتمام حياة كريمة برفع الوعي الثقافي | تقرير

عرض برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " تقريرا عن مبادرة " كشك كتابك " ، والتي أطلقتها وزارة الثقافة .

وقالت الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وزيرة الثقافة ، خلال لقائها بالتقرير ، إن الفكرة تأتي من منطلق تدشين الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة " حياة كريمة " بقرى مصر ، موضحة أن المبادرة تسهم في نشر التمثيل الثقافي بقرى حياة كريمة ، متابعة :" بنتحرك في عدة قرى ومحافظات مختلفة وفكرنا أن يكون هناك استثمار ثقافي بالقرى " .



وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن وزارة الثقافة أنشأت ما يسمى "كشك كتابك" بالإضافة إلى تدريب بعض أبناء القرى على البيع وإكتشاف المواهب وتنشيط الثقافة.