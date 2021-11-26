تعاون بين جامعتي أسوان وخايين الاسبانية

مشروعات ممولة من الإتحاد الأوربي

افتتح خوان جوميث أورتيجا رئيس جامعة خايين الإسبانية ، والدكتور أيمن عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان مكتشفات البعثة الأثرية الموفدة من جامعة خايين، وفقاً للإتفاقية الموقعة في إطار التعاون الدولي والأكاديمي بين الجامعتين وذلك بحضور المستشار الثقافي الإسباني بجمهورية مصر العربية كانديدو كريس ، وبحضور الدكتور حازم عبد اللاه الجمل عميد كلية الألسن ومسئول التعاون الدولي بجامعة أسوان.

وأكد أيمن عثمان أن زيارة وفد جامعة خايين الإسبانية تأتى لبحث سبل التعاون والعمل علي مد إتفاقية التعاون المبرمة بين الجامعتين لمدة 5 سنوات مقبلة، وذلك في عدد من المجالات العلمية والبحثية المتنوعة.

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وأشار أيمن عثمان إلى أن إتفاقية التعاون تتضمن التعاون الأكاديمي في السنوات المقبلة بين الجامعتين والحصول علي منح علمية وبحثية عن طريق مشروعات بحثية بين الجامعتين والجامعات العالمية الأخرى، من خلال مشروعات مموله من الإتحاد الأوربي.

وأوضح الدكتور حازم الجمل عميد كلية الألسن ومسئول التعاون الدولي بجامعة أسوان أن المستشار الثقافي الإسباني كدنديدو كريس بحث كافة سبل أوجه الدعم لقسم اللغة الإسبانية بالكلية ، وأن السفارة الإسبانية تقدم كل الدعم لطلاب القسم، للارتقاء بالمنظومة التعليمة وخاصة تعلم اللغة الاسبانية كلغة أجنبية ، كما سيتم إقامة يوم ثقافي أسباني بمقر الكلية بالحرم الجامعي بمدينة أسوان الجديدة ومن المقرر حضور السفير الإسباني والمستشار الثقافي لدعم الطلاب والعمل علي تحفيزهم في تعلم اللغة الإسبانية ومعرفة أدابها.

جانب من لقاء الوفد الأسبانى بقيادات جامعة أسوان

جانب من لقاء الوفد الأسبانى بقيادات جامعة أسوان