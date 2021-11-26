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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

شاهد.. إصلاح هبوط أرضي وسط الإسكندرية

هبوط أرضي في الأزاريطة
هبوط أرضي في الأزاريطة

نجحت الأجهزة التنفيذية بحي وسط الإسكندرية، برئاسة المحاسب رجب النقيدي، رئيس الحي، في إصلاح هبوط أرضي بمنطقة الأزاريطة، التابعة لحي وسط، دون وقوع أي إصابات، بحضور مسئولي شركة الصرف الصحي ومسئولي إدارة الطرق.

 

وذكر الحي في بيان أن رجال الحي قاموا بإعادة الشيء لأصله بمعرفة مديرية الطرق والنقل بعد الانتهاء من إصلاح الهبوط، الناتج من كسر في أحد فروع الصرف الصحي في الإسكندرية.

 

يأتي هذا في إطار الاهتمام بشبكة الطرق بحي وسط، ووفقا لتكليفات المحاسب رجب النقيدي رئيس الحي وذلك في اطار الجهود المبذولة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية، للمحافظة على سيولة الحركة المرورية، وسلامة المارة وجاري العمل.

 

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يذكر أن الأجهزة التنفيذية في حي ثان المنتزه في الإسكندرية ، برئاسة اللواء حسن الجمال، نجحت في إصلاح هبوط أرضي أسفل كوبري المندرة، شرق المدينة دون أي إعاقة لحركة المرور.

 

وفي جولة ميدانية، قام أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية يرافقه اللواء حسن الجمال رئيس حي ثان المنتزه، بمعاينة الهبوط الأرضي الكائن أسفل كوبري المندرة قبلي، بمعاونة الأجهزة التنفيذية المعنية.

 

وبالمعاينة على الطبيعة، تبين أن الهبوط ناتج عن أعمال حفر سابقة من قِبل إحدى الشركات لإنشاء خطوط صرف صحي داخلية بمنتجع المنتزه.

 

وتجدر الإشارة إلى أن الهبوط لم يتسبب في إحداث أي إعاقة مروية، وتم التنسيق مع الأجهزة التنفيذية وإدارة المرور والشركة القائمة بالأعمال  للقيام على إصلاحه مساء اليوم، وإعادة الشيء لأصله تيسيرا على المواطنين.

 

جاء ذلك بحضور مديري الطرق والأزمات والمتابعة الميدانية بالمنتزه ثان ، ومسؤولي الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ، ومختلف الأجهزة المعنية.

مكان الهبوط الأرضي
مكان الهبوط الأرضي
أعمال إصلاح الهبوط الأرضي
أعمال إصلاح الهبوط الأرضي
هبوط أرضي في الأزاريطة
هبوط أرضي في الأزاريطة
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