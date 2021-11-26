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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عضو بحياة كريمة : زيارة الرئيس السيسي لأهالي أسوان عيد قومي |فيديو

زيارة الرئيس السيسي
زيارة الرئيس السيسي لمضاري سيول أسوان

قالت الدكتورة أيه جابر ، عضو مبادرة “ حياة كريمة ”  بمحافظة أسوان ، إن فرحة أهالي أسوان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت عارمة ولا توصف ، معقبة :  "الأهالي استقبلوا الرئيس بالزغاريد " .

وأضافت الدكتورة أيه جابر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج " المبادرة " ، والمذاع على فضائية " اكسترا نيوز " ، أن الأهالي كانوا فرحين بأن الرئيس السيسي ملتفت لهم ، متابعة : " الزيارة كانت مليئة بالدفء والمحبة والحميمية الكبيرة " .

وتابعت : زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقرية "غرب أسوان " كانت بمثابة عيد قومي الأهالي ، وفرحتهم تكللت بقرار الرئيس ببدء تنفيذ مبادرة حياة كريمة بالقرية ، بعد أن كانت تنفذ في 3 مراكز فقط .

وأكملت : مستمرون في السماع لمطالب أهالي قرية " غرب أسوان " بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لنا .

وخلال زيارة الرئيس تفقد السيسي عددا من المنازل التي تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التي تقوم بها المؤسسة في التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة في أسوان بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

وقامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس في التعامل الفوري مع الأزمة بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها  وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد ٥٠٠ منزل لنقل أهالي القري المتضررين إليها.

مبادرة “ حياة كريمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الدكتورة أيه جابر عضو مبادرة “ حياة كريمة ” برنامج المبادرة توك شو

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