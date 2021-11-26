برئاسة العسومي.. النائب خالد العتيبي يلتقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالشيوخ الإيطالي

في إطار الزيارة الرسمية برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي إلى إيطاليا برفقة وفد برلماني رفيع المستوى، شارك النائب خالد العتيبي عضو البرلمان العربي، اللقاء الذي جرى بين رئيس البرلمان العربي و فيرناندو كازيني رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الإيطالي والرئيس الحالي للمجموعة الإيطالية بالاتحاد البرلماني الدولي.

وجرى خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقات العربية الإيطالية على المستوى البرلماني، فضلاً عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك.

ومن جانبه، أشاد فيرناندو بالبرلمان العربي والدور الذي يقوم به كمؤسسة تضم برلمانيين من جميع الدول العربية، في تعزيز العمل العربي الجماعي ودعم القضايا العربية.