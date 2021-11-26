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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

علاقة زيادة الوزن بالسكر والضغط .. دعاء سهيل تكشف |فيديو

قياس الضغط والسكر
قياس الضغط والسكر

كشفت الدكتورة دعاء سهيل، استشاري التغذية، علاقة السكر والضغط بالسمنة وزيادة الوزن، متابعة: بوابة لكافة الأمراض، وهي والسكر وجهان لعملة واحدة وكلاهما يؤثر على الآخر بشكل كبير.


وأضافت دعاء سهيل، خلال استضافتها فى "طبيب البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، أن منظومتها الطبية تقدم العديد من الكورسات العلاجية التي تساعد على التخلص من زيادة الوزن، مشيرة إلى أن الكورس العلاجي يختلف من حالة إلى أخرى.


وأردفت: من ضمن الكورسات المقدمة، هناك كورس علاجي يعمل على سد الشهية ويحتوي على عوامل نحت للتخلص من البطن والدهون.

وفي سياق آخر: قالت دكتور دعاء سهيل، خبيرة التغذية، إن التخسيس أونلاين يعتبر توفيرا للوقت، مشيرة إلى أنه يجب المتابعة المستمرة لمريض السمنة حتى بعد فقدانه للوزن.

وأضافت دعاء سهيل خلال حوارها ببرنامج “طبيب البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، أنه لايوجد ما يسمي بتخسيس 20 كيلو خلال شهر واحد، حيث إنه من الصحي أن يتم فقدان الوزن بنسبة من 8 إلى 10 كيلو، من أجل عدم إختلاف نسب الجسم. 

دعاء سهيل السكر الضغط زيادة الوزن اخبار التوك شو

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