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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خلال راحة الزمالك.. كارتيرون يطير إلى الإمارات لقضاء إجازة قصيرة

باتريس كارتيرون المدير
باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك

يغادر الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، القاهرة غدا السبت إلى الإمارات لقضاء فترة الإجازة التي حصل عليها الفريق عقب مباراة سيراميكا كليوباترا في الجولة السادسة لمسابقة الدوري، والتي اقيمت بالأمس باستاد المقاولون العرب.


ومن المقرر أن يعود المدير الفني إلى القاهرة مساء يوم 2 ديسمبر المقبل لقيادة تدريبات الفريق بعد انتهاء الراحة. 


وكان الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة لمدة أسبوع بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستأنف الفريق تدريباته يوم 3 ديسمبر المقبل استعدادا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم 21 ديسمبر المقبل في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

كارتيرون الامارات الزمالك سيراميكا كليوباترا الدوري

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