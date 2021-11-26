منح للجمعيات الأهلية بـ411 مليون جنيه.. أبرز أنشطة التضامن خلال الأسبوع

شهدت وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة من ١٩ الي ٢٦ نوفمبر عددًا من الأنشطة والأحداث، نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال مقطع فيديو يرصد أبرز تلك الأنشطة.

السبت 20/11

- وزيرة التضامن توافق على منح للجمعيات الأهلية قدرها 411 مليون جنيه خلال شهر أكتوبر.



- التضامن تستعرض جهودها لكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للطفل.





- إطلاق تدريبات "مودة" لتدريب المخطوبين بمراكز الشباب على مستوى أربع محافظات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وصندوق الأمم المتحدة للسكان



الأحد 21 /11

- وزيرة التضامن تشارك في ندوة حول كبار السن في العالم العربي " نقطة الاستفادة من إمكانية العائد الديموغرافي"



- كما تشارك في اجتماع لمناقشة رعاية مؤتمر المبادرين الخاص " العصر الجديد للأشخاص ذوي الإعاقة "



- وزيرة التضامن تستعرض تقريراً عن نتائج حملات الكشف عن تعاطي العاملين المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة



- استمرار الهلال الأحمر المصري في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وإجراء التحاليل وتوزيع الأدوية لمتضرري السيول بأسوان



الاثنين 22/11

- وزيرة التضامن الاجتماعي تدشن مبادرة التدريب الإكتروني لأكثر من 100 ألف مكلفة خدمة عامة لتعزيز معارفهم ومهاراتهم وتأهيلهم ككوادر تنموية ومهنية .



- وتشارك في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء عن إزالة التعديات على الأراضي الزراعية .





- القباج تلتقي ببعثة البنك الدولي لمناقشة المعاش التعاقدي.



- وتشارك في اجتماع بشأن الاستعداد لاحتفالية قادرون باختلاف .





الثلاثاء 23/11

- التضامن الاجتماعي والتخطيط تبحثان آلية تفعيل مشاركة التضامن للمرة الثالثة في الدورة القادمة لجائزة مصر للتميز الحكومي.



- وزيرة التضامن تجتمع مع فريق عمل التنمية والاستثمار بالوزارة في إطار العمل على إعادة قطاعات الوزارة المختلفة .





- وتشارك في اجتماع بشأن الخط الساخن " أبناء مصر " بالتعاون مع جمعية "وطنية " .



- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان ينفذ برنامج " اختار حياتك " بقرى حياة كريمة لتوعية طلاب المدارس بأضرار التدخين وتعاطي المخدرات .





الأربعاء 24/11

- حضانات الطفولة المبكرة تعمل بنسبة إشغال 80% مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية للإطمئنان على صحة وسلامة الاطفال



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في اجتماع مع المكتب الاقليمي للأمم المتحدة للمتطوعين





- بنك ناصر يوقع بروتوكول تعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية لتقديم التمويل والحلول الرقمية المتكاملة للغرف التجارية بكافة أنحاء الجمهورية .



- مبادرة " القرار قرارك " لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان تصل إلى أسوان لتعريف العاملين بالمحافظة بآليات قانون فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة وبدء تطبيقه اعتباراً من منتصف ديسمبر .





الخميس 25/11

- التضامن الاجتماعي تطلق حملة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد الفتيات والسيدات تحت شعار "انتم أبطال أسرتكم"



- وزيرة التضامن الاجتماعي تشارك في احتفالية افتتاح طريق الكباش بحضور السيد رئيس الجمهورية بمعبد الاقصر .

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